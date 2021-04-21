Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.
«Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!», — написали организаторы премии на странице в Twitter.
Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742.
Тем не менее Honda E получила титул «Лучший городской автомобиль 2021». Porsche 911 Turbo признали «самым производительным», а Mercedes-Benz S-Class — «самым роскошным». Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.
В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.
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