Назван лучший автомобиль 2021 года

Жюри World Car Awards назвало электрический хэтчбек Volkswagen ID.4 лучшим автомобилем 2021 года. Результаты голосования опубликованы на сайте конкурса.

«Самые сердечные поздравления Volkswagen c этой огромной победой. Только третий электромобиль (в истории конкурса) завоевал эту престижную награду!», — написали организаторы премии на странице в Twitter.

Основными конкурентами Volkswagen стали Toyota Yaris и электромобиль Honda E. Победитель набрал 798 очков, а его оппоненты — 732 и 742.

Тем не менее Honda E получила титул «Лучший городской автомобиль 2021». Porsche 911 Turbo признали «самым производительным», а Mercedes-Benz S-Class — «самым роскошным». Награда за дизайн ушла Land Rover Defender.

В 2020 году лучшей машиной по версии World Car Awards стала Kia Telluride.