Апелляционный суд вернул Киеву проспект Бандеры

Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры.
«Шестой апелляционный административный суд признал законным переименование Московского проспекта в проспект Степана Бандеры (и четырех других столичных улиц). Апелляционный суд отменил решение суда первой инстанции о незаконности переименования», — написал адвокат Вячеслав Якубенко в социальной сети Facebook.
Таким образом, признано законным решение Киевсовета от 7 июля 2016 «О переименовании улиц, проспектов и переулков в городе Киеве», которым были переименованы: улица Баумана — в улицу Януша Корчака; улица Кутузова — в улицу Генерала Алмазова; улица Суворова — в улицу Михаила Емельяновича-Павленко; переулок Кутузова — в переулок Евгения Гуцало; проспект Московский — в проспект Степана Бандеры.
Как сообщалось, за решение переименовать Московский проспект в проспект Степана Бандеры 7 июля 2016 года проголосовали 87 из 97 присутствующих на заседании Киевского горсовета депутатов, против не высказался никто. В тот же день на сайте Киевсовета была зарегистрирована электронная петиция «не допустить переименования Московского проспекта в проспект имени Степана Бандеры и присвоить ему нейтральное название», позже петиция набрала необходимые для рассмотрения властями города 10 тыс. голосов. Власти Киева отклонили эту петицию «в связи с фальсификациями голосования».
1 июня 2017 года Киевский горсовет проголосовал за переименование проспекта Генерала Ватутина в проспект Романа Шухевича («за» — 69 депутатов из 120). Окружной админсуд Киева 12 июня того же года запретил Киевсовету подписывать и публиковать решение о переименовании проспекта, а Апелляционный административный суд оставил в силе решение Окружного админсуда.
25 июня 2019 года Окружной админсуд Киева отменил решение о переименовании Московского проспекта и проспекта Ватутина в честь Степана Бандеры и Романа Шухевича соответственно.
Возглавлявший в то время Украинский институт национальной памяти (УИНП) Владимир Вятрович заявил о намерении подать апелляцию на это решение. Мэр Киева Виталий Кличко, в свою очередь, также заявил, что на решение Окружного админсуда будет подана апелляция. Он также анонсировал повторное принятие Киевсоветом соответствующих решений о переименовании этих двух проспектов. 31 июля УИНП подал апелляционную жалобу на решение Окружного административного суда города Киева об отмене решений Киевсовета о переименовании проспектов.
В декабре 2019 года Шестой апелляционный суд Киева оставил в силе решения Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры и проспекта Ватутина в проспект Шухевича.
В феврале 2021 года ОАСК отменил решение Киевского горсовета о переименовании Московского проспекта в проспект Бандеры.
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