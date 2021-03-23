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Маск обещает посадить Starship на Марс задолго до 2030 года

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Маск обещает посадить Starship на Марс задолго до 2030 года

Полеты и посадки на Марс космических кораблей Starship американской компании SpaceX станут реальностью уже в ближайшие несколько лет. Об этом написал во вторник в «Твиттере» глава компании Илон Маск.

«SpaceX начнет осуществлять посадки кораблей Starship на Марс задолго до 2030 года», — поведал он в социальной сети. Главная проблема, как дал понять предприниматель, не в доставке людей на планету, а в создании на ней «самодостаточной базы». «Это действительно сложный пороговый этап», — указал он.

Маск и ранее отмечал трудность задачи построения на Марсе постоянной базы для проживания людей и рассматривал эту задачу в качестве сдерживающего фактора в освоении планеты, но сами полеты к ней он считал возможными уже через шесть лет или даже четыре года. Более краткосрочный прогноз, судя по последнему твиту Маска, представляется ему теперь более вероятным. Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (НАСА) считает эту задачу осуществимой лишь в середине 2030-х годов.

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Ранее 49-летний Маск допускал, что его компания не успеет выполнить до его смерти свою основополагающую задачу — отправить корабль на Марс. Он не раз подчеркивал, что основал в 2002 году SpaceX с целью оказания помощи человечеству в колонизации Марса. Для этого и разрабатывается космический корабль Starship, рассчитанный на 100 человек.

Марс, Илон Маск
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