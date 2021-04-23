В Израиле впервые за 10 месяцев нет смертей от коронавируса

Министерство здравоохранения Израиля заявило, что за прошлые сутки в стране — впервые за 10 месяцев — не зарегистрированы смерти от коронавируса.
Об этом сообщает Times of Israel.
Последний раз о том, что в стране не зафиксировано ни одной смерти от коронавируса за предыдущие сутки, сообщалось 29 июня 2020 года.
Отмечается, что за прошлые сутки в Израиле сделано 35 027 тестов на коронавирус, из которых только 129 оказались положительными.
В стране с начала пандемии подтверждено 837 870 случаев COVID-19, из них 6 346 летальных.
Данные Минздрава свидетельствуют, что в Израиле 5 005 418 человек, или около 54% населения, получили вторую дозу вакцины против коронавируса.
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