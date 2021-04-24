Россия закрыла часть Черного моря для иностранных кораблей

Россия с 24 апреля приостановила проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря. Запрет продлится до 31 октября.

Под запрет попали вытянутый участок акватории вдоль побережья Крыма, примерно от Севастополя до Гурзуфа, прямоугольный участок у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника) и небольшой участок около западной оконечности Крыма.

В указанную зону не попал Керченский пролив и подходы к нему.

В Минобороны РФ не назвали причину такого шага, однако отмечали, что районы, в которых запрещено судоходство, не выходят за внешние границы территориального моря России.

В Пентагоне это решение назвали попыткой дестабилизации ситуации в Украине.

«Это будет еще одним примером продолжающейся кампании по подрыву и дестабилизации Украины. Мы призываем Россию прекратить преследование судов в регионе и наращивание сил вдоль границы с Украиной и в оккупированном Крыму», — сказал пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби. Он добавил, что США подтверждают свою поддержку суверенитету и территориальной целостности Украины в международно признанных границах, включая ее территориальные воды.

В Государственном департаменте США также отреагировали выражением глубокой обеспокоенности. По словам представителя Госдепартамента Неда Прайса, Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины.

«Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — сказал он.

МИД Украины также выразил протест. «Такие действия России являются очередной попыткой нарушить нормы и принципы международного права, узурпировать суверенные права Украины как прибрежного государства, поскольку именно Украина наделена правами регулировать судоходство в этих акваториях Черного моря», — говорилось в заявлении внешнеполитического ведомства.

Украина назвала этот шаг России «грубым нарушением права на свободу судоходства, гарантированного Конвенцией ООН по морскому праву».