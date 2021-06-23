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Российские корабли в Черном море открыли стрельбу по курсу британского эсминца

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Российские корабли в Черном море открыли стрельбу по курсу британского эсминца

Черноморский флот РФ совместно с Пограничной службой ФСБ России остановил нарушение российской госграницы эсминцем Defender ВМС Великобритании в районе мыса Фиолент. Пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу, а бомбардировщик Су-24М — предупредительное бомбометание, сообщили в среду журналистам в Минобороны России.

«В 11:52 23 июня с. г. эсминец УРО Defender ВМС Великобритании, действуя в северо-западной части Черного моря, пересек государственную границу Российской Федерации и вошел в территориальное море в районе мыса Фиолент на 3 км», — заявили в военном ведомстве.

Отмечается, что британский эсминец получил предупреждение о применении оружия в случае нарушения госграницы России, но не отреагировал на него.

«В 12:06 и 12:08 пограничный сторожевой корабль выполнил предупредительную стрельбу. В 12:19 самолет Су-24М выполнил предупредительное бомбометание (4 ОФАБ-250) по курсу движения эсминца УРО Defender, — подчеркнули в военном ведомстве.

Как заявили в российском Минобороны, в 12:23 эсминец УРО Defender покинул границы территориального моря РФ.

В свою очередь в Минобороны Великобритании утверждает, что ее эсминец совершал мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом. Там также не признают заявления Москвы о том, что на пути следования эсминца было произведено бомбометание.

«Корабль ВМС Великобритании совершает мирный проход через территориальные воды Украины в соответствии с международным правом», — отмечается в сообщении. «Мы полагаем, что русские проводили учебные стрельбы в Черном море и заранее предупредили морское сообщество о своей деятельности. Никакие из выстрелов не были направлены на HMS Defender, и мы не признаем утверждение о том, что на пути его следования были сброшены бомбы», — заявили в пресс-службе министерства.

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Британский эсминец Defender в среду, 23 июня, участвовал в маневрах в Черном море в рамках совместных учений Великобритании, США и Украины. Известно, что это первый его поход в Черное море. 18 июня он зашел в акваторию Одесского порта. И, видимо, к Крыму пошел именно оттуда.

Россия, Великобритания, Черное море, Defender
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