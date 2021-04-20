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Госдеп считает эскалацией закрытие Россией части Черного моря

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Госдеп считает эскалацией закрытие Россией части Черного моря

Вашингтон выражает глубокую обеспокоенность планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря, в том числе вблизи Крыма и Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и других судов. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины. «Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — подчеркнул он.

Как отметил Прайс, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне сообщений о том, что Россия наращивает численность своих войск в Крыму и близ границ с Украиной.

Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на прошлой неделе. Запрет будет действовать полгода, с 24 апреля по 31 октября. По данным СМИ, речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

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Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя эту информацию, заявил, что действия России являются попыткой дестабилизации Украины.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс выражает обеспокоенность планами России.

Россия, Госдепартамент США, Черное море
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