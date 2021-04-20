Госдеп считает эскалацией закрытие Россией части Черного моря

Вашингтон выражает глубокую обеспокоенность планами России закрыть на полгода часть акватории Черного моря, в том числе вблизи Крыма и Керченского пролива, для иностранных военных кораблей и других судов. Об этом заявил представитель Госдепартамента Нед Прайс.

По его словам, Россия неоднократно предпринимала агрессивные действия против украинских судов и препятствовала доступу к украинским портам в Азовском море, оказывая влияние на международную торговлю Украины. «Это представляет собой еще одну неспровоцированную эскалацию продолжающейся кампании Москвы по подрыву и дестабилизации Украины», — подчеркнул он.

Как отметил Прайс, такое развитие событий вызывает особую тревогу на фоне сообщений о том, что Россия наращивает численность своих войск в Крыму и близ границ с Украиной.

Минобороны России приняло решение приостановить проход иностранных военных кораблей и других государственных судов в трех районах Черного моря на прошлой неделе. Запрет будет действовать полгода, с 24 апреля по 31 октября. По данным СМИ, речь идет о вытянутом участке акватории вдоль побережья Крыма (примерно от Севастополя до Гурзуфа), прямоугольном районе у берегов Керченского полуострова (на траверзе Опукского природного заповедника), а также небольшом участке моря около западной оконечности Крыма.

Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби, комментируя эту информацию, заявил, что действия России являются попыткой дестабилизации Украины.

Официальный представитель НАТО Оана Лунгеску заявила, что альянс выражает обеспокоенность планами России.