Байден предложит G7 усилить давление на Китай

Президент США на саммите G7 уделит внимание темам «соперничества между демократическими странами и автократическими государствами» и предложит принять меры против властей КНР из-за обвинений в использовании принудительного труда

Президент США Джо Байден предложит союзникам по «Группе семи» (G7, входят также Канада, Франция, Германия, Италия, Япония и Великобритания) усилить давление на Китай в связи с использованием принудительного труда в Синьцзян-Уйгурском автономном районе страны, который преимущественно населяют мусульмане-уйгуры. Об этом в интервью Reuters заявил заместитель помощника президента США по нацбезопасности Далип Сингх.

По его словам, Байден лично примет участие в саммите G7, который пройдет этим летом в Великобритании, и уделит внимание «стратегическому соперничеству между демократическими странами и автократическими государствами, особенно Китаем». «Это союзники-единомышленники, и мы хотим предпринять конкретные действия, которые продемонстрируют нашу готовность координировать усилия в отношении стран с нерыночной экономикой, таких как Китай», — сказал он.

Сингх напомнил, что Вашингтон уже принял меры против Китая в связи с нарушениями прав человека в Синьцзяне, но будет стремиться к введению дополнительных ограничений с участием союзников по G7. Саммит даст участникам «Группы семи» проявить солидарность по этому вопросу, считает заместитель помощника Байдена. Он отметил, что детали возможных будущих мер против Пекина еще прорабатываются.

В 2018 году в ООН заявляли, что китайские власти держат национальные меньшинства в лагерях и принуждают к труду. Эксперты организации сообщали, что в таких лагерях содержится по меньшей мере 3 млн этнических уйгуров. Китай отрицает обвинения в свой адрес.

22 марта Европейский союз, США, Великобритания и Канада ввели санкции против китайских официальных лиц, назвав в качестве причины притеснения уйгуров в Синьцзянь-Уйгурском районе. В частности, ограничиваются поездки чиновников из черного списка в страны ЕС, Соединенные Штаты, Британию и Канаду. В Пекине заявили, что санкции основаны «на лжи и ложной информации о Синьцзяне», и ввели ответные меры, обвинив страны во вмешательстве во внутренние дела КНР.

Вашингтон несколько раз вводил санкции против Пекина в связи с преследованием уйгуров и других мусульман, например в 2019 и 2020 годах. В январе 2021-го Майк Помпео, тогда занимавший пост госсекретаря США, назвал политику властей КНР в отношении уйгуров геноцидом.

Саммит G7 пройдет 11–13 июля в британском Корнуолле. По словам Сингха, участники обсудят тему здравоохранения, экономическую реакцию на пандемию COVID-19, борьбу с изменением климата и «укрепление совместных демократических ценностей внутри G7».