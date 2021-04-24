Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента

Президент Беларуси Александр Лукашенко намерен в ближайшее время подписать декрет о передаче президентских полномочий Совету безопасности страны, если возникнет такая необходимость, сообщает БелТа.
По словам Лукашенко, если возникнет экстренная ситуация, он не может гарантировать, что в стране все будет нормально. «Поэтому на этот случай я подпишу в ближайшие дни декрет, как будет выстроена власть в Беларуси. Президента застрелили — на завтра Совет безопасности будет наделен полномочиями», — сказал он.
Документ определит, «кто будет управлять страной «если вдруг», добавил Лукашенко.
Президент пояснил, что в таком случае председательство в Совбезе перейдет к премьеру, а все решения будут принимать тайным голосованием.
При этом глава государства отметил, что такая необходимость вряд ли наступит, но терять бдительность нельзя.
О планах озвучить крайне важное решение Александр Лукашенко заявил после того, как КГБ Беларуси сообщило о предотвращении попытки госпереворота в стране. По версии Минска, участники заговора готовили убийство президента и захват его детей. Оппозиция информацию о подготовке госпереворота назвала провокацией.
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