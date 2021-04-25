Войти
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
позиция
Байден предложит G7 усилить давление на Китай
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента
соседи
Лукашенко подпишет специальный декрет на случай убийства президента

Читай
бесплатно!
Разделы

Интересы

погода
RSS

В Украине в ближайшие дни заморозки и дождь

367
В Украине в ближайшие дни заморозки и дождь

Сегодня ночью в Украине заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Днем в большинстве областей дождь, температура 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 14°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"25 апреля холодная погода. Ночью без осадков, сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем в большинстве западных, северных и центральных областей небольшие кратковременные дожди на остальной территории без существенных осадков, температура 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 14°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м /с. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем дождь с мокрым снегом; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве ночью без осадков, заморозки в воздухе 0-2°. Днем небольшой кратковременный дождь, температура 7-9° тепла. На Киевщине ожидается холодная погода. Ночью без осадков, сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем небольшой кратковременный дождь, температура 5-10° тепла.

26-27 апреля в Украине сохранится холодная погода. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных, 27 апреля и в центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 5-10° тепла, в южных и восточных областях 26 апреля 10-15°, 27 апреля 8-13°; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

26 апреля ночью без осадков, лишь в центральных областях и Карпатском регионе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом; 27 апреля ночью без осадков, днем в большинстве областей, за исключением западных, кратковременный дождь, местами гроза.

В Киеве и столичном регионе 26-27 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, без осадков. Днем температура 5-10° тепла, небольшой дождь.

Читайте также: В Индонезии объявили погибшей затонувшую подлодку с 53 моряками на борту

28 апреля в Украине ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, температура днем 9-15° тепла; 29 апреля в Украине ночью 2-8° тепла, днем 12-18°, в западных областях кратковременный дождь, гроза.

В столице и на Киевщине 28- 29 апреля без существенных осадков. 28 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 9-14° тепла. 29 апреля ночью 2-7° тепла, днем 12-17°

Версия для печати
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Воскресенье, 25 апреля 2021
Суббота, 24 апреля 2021
Пятница, 23 апреля 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Евгений Василевский
Евгений Василевский
журналист

Кто в СИЗО, кто по грибы: Чем опасны фальсификации вроде «дела Дудкина»

«Дело Дудкина» интересно тем, что опасно в первую очередь для власти во главе с Зеленским. В истории Украины уже были подобные примеры. Например, при Кучме было такое «дело грибников». В конце 90-х военные пенсионеры в Черниговской области собирались вместе, выпивали и ругали власть. Каким-то образом они попали в поле зрения местного управления СБУ. И бравые сбушники возжелали себе звездочек на погоны за то, что разоблачили «попытку антиконституционного переворота».
Николай Васильковский
Николай Васильковский
журналист

«Дело Дудкина» - старт или финал истории про политические репрессии?

Зеленскому & Co стоит вспомнить, кто посоветовал начать «маленькую победоносную войну» против экспертов и политологов. Потому что этот «советчик» по факту посоветовал наступить на грабли. В результате, даже проплаченные блогеры и эксперты теперь эту власть боятся и ненавидят.
Виктор Скаршевский
Виктор Скаршевский
экономист

Зачем ликвидируют Окружной админсуд Киева

На прошлой неделе президент инициировал ликвидацию Окружного административного суда города Киева. И создание на его базе Киевского городского окружного административного суда. Зачем, в чем смысл этой реорганизации с перестановкой нескольких слов в названии суда? Две причины – первая, власти не нравятся решения действующего суда, вторая – есть обязательства перед МВФ «рационализировать возможности административных судов приостанавливать действие решений государственных органов национального уровня».
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016