В Украине в ближайшие дни заморозки и дождь

Сегодня ночью в Украине заморозки на поверхности почвы и в воздухе. Днем в большинстве областей дождь, температура 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 14°.

Об этом сообщили в Украинском гидрометцентре.

"25 апреля холодная погода. Ночью без осадков, сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-5°. Днем в большинстве западных, северных и центральных областей небольшие кратковременные дожди на остальной территории без существенных осадков, температура 5-10° тепла, на юге и востоке страны до 14°. Ветер преимущественно западный, 5-10 м /с. На высокогорье Карпат ночью без осадков, днем дождь с мокрым снегом; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла", - отмечается в сообщении.

В Киеве ночью без осадков, заморозки в воздухе 0-2°. Днем небольшой кратковременный дождь, температура 7-9° тепла. На Киевщине ожидается холодная погода. Ночью без осадков, сильные заморозки в воздухе 0-3°. Днем небольшой кратковременный дождь, температура 5-10° тепла.

26-27 апреля в Украине сохранится холодная погода. Температура ночью 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-4°, в западных и северных, 27 апреля и в центральных областях сильные заморозки в воздухе 0-3°; температура днем 5-10° тепла, в южных и восточных областях 26 апреля 10-15°, 27 апреля 8-13°; на высокогорье Карпат температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла.

26 апреля ночью без осадков, лишь в центральных областях и Карпатском регионе, днем в Украине, кроме востока, кратковременные дожди, ночью в Карпатах с мокрым снегом; 27 апреля ночью без осадков, днем в большинстве областей, за исключением западных, кратковременный дождь, местами гроза.

В Киеве и столичном регионе 26-27 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, без осадков. Днем температура 5-10° тепла, небольшой дождь.

28 апреля в Украине ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, в южной части температура 1-6° тепла, на поверхности почвы заморозки 0-3°, температура днем 9-15° тепла; 29 апреля в Украине ночью 2-8° тепла, днем 12-18°, в западных областях кратковременный дождь, гроза.

В столице и на Киевщине 28- 29 апреля без существенных осадков. 28 апреля ночью сильные заморозки в воздухе 0-3°, температура днем 9-14° тепла. 29 апреля ночью 2-7° тепла, днем 12-17°