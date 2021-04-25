В Индонезии объявили погибшей затонувшую подлодку с 53 моряками на борту

Президент Индонезии Джоко Видодо объявил о гибели в Балийском море подводной лодки Nanggala, на борту которой находились 53 человека и поисками которой занимались последние несколько дней.

«В субботу я получил доклад от командования ВМС о том, что подлодка утонула», — заявил глава государства заявил в воскресенье в специальном видеообращении. «Весь индонезийский народ глубоко сожалеет о трагедии», — отметил президент и назвал экипаж «патриотами, охранявшими суверенитет страны».

Кроме того, глава государства пообещал «сделать максимум для поисков подлодки, на это будут направлены все лучшие средства».