Более половины сделанных в мире прививок от коронавируса приходятся на три страны

Количество сделанных в мире прививок от коронавируса превысило 1 млрд. При этом больше половины из них приходятся на три страны — США, Китай и Индию.

На данный момент жителям планеты введено примерно 1,007 млрд доз вакцин. В США сделали более 225 млн прививок, в Китае — свыше 216 млн, в Индии — около 141 млн.

По доле привитого населения лидирует Израиль, где первую прививку сделали уже свыше 70% взрослого населения, а полностью прошли вакцинацию почти 55%. Чуть меньше показатели на Сейшельских Островах (около 68% и 56% соответственно), на третьем месте находятся ОАЭ, где 52% жителей получили хотя бы один компонент вакцины, а около 40% — оба.

Всего в мире в гражданском обороте находятся восемь вакцин от коронавируса. Это препарат американского концерна Pfizer и его немецкого партнера BioNTech, российские «Спутник V» и «Эпиваккорона», вакцины британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета, китайских компаний Sinovac и Sinopharm, а также американских Moderna и Johnson & Johnson (использование последней в США, приостановленное из-за случаев тромбоза, возобновилось в субботу).