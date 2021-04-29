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Трамп прокомментировал обыски в квартире своего бывшего адвоката Джулиани

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Трамп прокомментировал обыски в квартире своего бывшего адвоката Джулиани

Бывший президент США Дональд Трамп назвал проявлением двойных стандартов обыски в квартире своего бывшего адвоката Рудольфа Джулиани. Такую оценку экс-президент озвучил в четверг в эфире телеканала Fox Business.

«Руди Джулиани — патриот. Он столько всего делает, так любит эту страну, а они проводят обыск у него в квартире», — посетовал Трамп. «Это двойные стандарты, с которыми, как мне кажется, никто никогда не сталкивался», — отметил он.

«Не знаю, что они искали, что они делали. Они говорят, что это связано с различными документами, касающимися лоббистской деятельности», — продолжил Трамп. «Это крайне несправедливая ситуация», — указал экс-президент.

В среду сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) США провели обыск в квартире Джулиани в Нью-Йорке, который, по данным газеты The New York Times, был связан с расследованием лоббистской деятельности, которую юрист мог вести в Украине. В рамках обыска из квартиры были изъяты принадлежащие Джулиани электронные носители.

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В 2019 году прокуратура Южного округа штата Нью-Йорк предъявила обвинения четырем американским предпринимателям, являвшимся партнерами Джулиани. Лев Парнас, Игорь Фруман, Андрей Кукушкин и Дэвид Коррейа якобы нарушили законы, которые запрещают привлекать иностранные средства для финансирования предвыборных кампаний в США. Кроме того, они якобы выступали в роли подставных лиц в рамках проведения лоббистских кампаний. Парнаса и Фрумана подозревают в попытках добиться отставки Мари Йованович с должности американского посла в Киеве в интересах некоего украинского чиновника.

Дональд Трамп, Рудольф Джулиани
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Четверг, 29 апреля 2021
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