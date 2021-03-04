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СМИ узнали детали плана по ковид-паспортам в Европе

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СМИ узнали детали плана по ковид-паспортам в Европе

Еврокомиссия направила в дипломатические ведомства 27 стран — участниц Евросоюза основные принципы создания системы так называемых ковид-паспортов. Об этом сообщает газета The Financial Times (FT) со ссылкой на собственные источники.

Как отмечает издание, в Еврокомиссии пытаются как можно скорее ввести эти паспорта, чтобы страны ЕС смогли снять ограничения на передвижение к началу туристического сезона. На этом, в частности, настаивают особенно заинтересованные южные государства — Испания, Португалия и Италия.

Ожидается, что введение ковид-паспортов сможет помочь восстановлению авиасообщения как внутри стран ЕС, так и с третьими странами. На сегодняшний день дополнительные ограничения на въезд из других стран действуют в целом ряде стран, в том числе в Германии (до 17 марта), Бельгии (до 17 марта), Австрии (до 29 марта).

Планируется, что ковид-паспорта — или «зеленые паспорта», как называет их председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, — будут представлять собой персональные электронные сертификаты, в которых будут указаны следующие данные об их обладателях:

  • данные о вакцинации от COVID-19;
  • информация о тестах на коронавирус для тех, кто не успел привиться;
  • сведения о выздоровлении от COVID-19.

Как отмечают в Еврокомиссии, цель введения сертификатов — восстановить свободу передвижения внутри ЕС. Как предполагается, получив гарантии того, что граждане привились от коронавируса или переболели им, государства внутри объединения и за его пределами смогут отменить ограничения на въезд. Таким образом, европейцы смогут совершать поездки в туристических и рабочих целях, заявила фон дер Ляйен. Законопроект о введении документа она обещала представить в этом месяце.

Идея внедрения особого документа в связи с пандемией COVID-19 обсуждается не первый месяц. Ранее в пользу разработки паспортов вакцинации выступили Международная ассоциация воздушного транспорта (ИАТА) и Международная организация гражданской авиации (ИКАО). Они рекомендовали приступить к сбору стандартизированных данных в цифровом формате с применением любых подходящих средств.

Один из главных камней преткновения в дискуссиях внутри ЕС — как фиксировать в паспортах вакцинацию препаратами, еще не получившими одобрение регулятора — Европейского агентства по лекарственным средствам (ЕМА). В частности, Венгрия и Словакия одобрили применение российского препарата «Спутник V», не дожидаясь решения ЕМА об их одобрении.

На пути введения паспортов есть и другие препятствия. Так, вакцинация пока доступна далеко не всем — в частности, молодые люди находятся в конце очереди на получение препарата от коронавируса. Как ранее отмечали в МИД Бельгии, введение онлайн-сертификатов для поездок будет дискриминацией в отношении тех, у кого нет доступа к вакцинам.

При этом страны ЕС сталкиваются с перебоями в поставках вакцин. По состоянию на 4 марта доля вакцинированных в странах ЕС составляет менее 10%, в большинстве стран объединения этот показатель составляет 5% и меньше. Также нет гарантий, что привитые от COVID-19 люди не могут являться разносчиками вируса, указали во Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

Наконец, для внедрения паспортов необходимо обеспечить наличие соответствующей инфраструктуры в аэропортах и на таможне.

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В Еврокомиссии заявляли, что черновик законопроекта о введении электронных сертификатов будет представлен в марте. На его доработку уйдет по меньшей мере три месяца, отмечает портал Euronews. Как следствие, если идея с ковид-сертификатами будет реализована, то не раньше июля, прогнозирует издание.

 

ЕС, коронавирус, ковид-паспорт
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