Украина получит дополнительные 10 млн доз вакцины Pfizer

Украина заключила контракт с американской фармацевтической компанией Pfizer о поставке дополнительных 10 млн доз против коронавирусной болезни, сообщил президенту Украины Владимиру Зеленскому министр здравоохранения Максим Степанов.
«После длительных и трудных переговоров с компанией Pfizer мы достигли договоренности о поставках дополнительных 10 млн доз. Сегодня ночью мы подписали соответствующий контракт. То есть в целом мы получим 20 млн доз вакцины Pfizer в течение этого календарного года», — доложил Степанов.
Как сообщает пресс-служба главы государства, согласно договоренностям, первые поставки по этому контракту — 500 тыс. доз — Украина получит в мае-июне 2021 года, 4,5 млн доз — в третьем квартале (июль-сентябрь), остальные 15 млн доз — в четвертом квартале этого года.
Отмечается, что заключение соглашения стало возможным благодаря прямому общению Зеленского с генеральным директором Pfizer Альбертом Бурлой.
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