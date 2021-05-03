Группа Bellingcat отложила премьеру фильма о «Вагнергейте»

Группа журналистов-расследователей Bellingcat отложила премьеру документального фильма о спецоперации украинских спецслужб по задержанию наемников российской ЧВК «Вагнер» (также известен как «Вагнергейт»).

Появления расследования в текстовом варианте можно ждать уже в июне, видеоверсия выйдет после лета 2021 года, рассказал в эфире Еспресо.TV журналист и расследователь Христо Грозев.

«Мы сначала сделаем в текстовом варианте наше расследование. Как можно быстрее. Надеюсь, что это точно будет в ближайшие недели», — отметил он.

По словам расследователя, текст расследования появится в сети до назначенной на июнь встречи президентов Украины и России Владимира Зеленского и Владимира Путина.

Говоря о причинах задержки с выходом фильма, Грозев сообщил о том, что производство усложнили пандемия и связанные с ней ограничения на передвижение, а также сложные и длительные процедуры подтверждения достоверности тех данных, которые Bellingcat получает в процессе расследования.

Напомним, что украинская разведка при поддержке американских коллег идентифицировала и разыскала воевавших в Донбассе российских боевиков. Часть из них причастна к катастрофам MH17, Ил-76 и Ан-26 на востоке Украины.

Далее боевиков от имени несуществующей ЧВК «МАР» пригласили на работу в Венесуэлу. Группа из 33 человек должна была самолетом отправиться из Минска в Турцию. Украинские спецслужбы планировали под благовидным предлогом посадить самолет в Украине и задержать наемников. Но из-за слива операции боевики были задержаны КГБ Беларуси и выданы России