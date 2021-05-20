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Бывший лидер донецких боевиков Безлер выиграл суд у Bellingcat

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Бывший лидер донецких боевиков Безлер выиграл суд у Bellingcat

Октябрьский суд российского Петербурга обязал фонд Bellingcat и одноименную компанию выплатить бывшему командиру «ополчения» самопровозглашенной Донецкой народной республики (ДНР) Игорю Безлеру компенсацию 340 тыс. рублей (126 тыс. гривен) за моральный вред, сообщила в Telegram объединенная пресс-служба городских судов.

Безлер подал иск из-за статьи Bellingcat «Идентификация сепаратистов, причастных к сбитию МН17» и доклада «Птичка полетела к вам», в которых говорилось о его причастности к крушению малайзийского Boeing в Донбассе в 2014 году. Суд признал некоторые сведения, опубликованные в этих статьях, «порочащими честь и достоинство Безлера», и обязал Bellingcat опубликовать опровержение.

Безлер также потребовал выплатить ему компенсацию 500 тыс. руб. за моральный вред. Суд снизил эту сумму до 340 тыс. руб., из них по 150 тыс. должны выплатить фонд и компания, 40 тыс. руб. — журналист Питер Ван Гюйс (автор доклада «Птичка полетела к вам»).

Безлер подал иск против фонда и компании Bellingcat, основателя интернет-издания Элиота Хиггинса и Гюйса в сентябре 2020 года. В материалах, опубликованных изданием, говорилось, что бывший командир боевиков отслеживал курс пассажирского самолета.

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Сам Безлер отрицал причастность к авиакатастрофе. Международная совместная следственная группа (JIT) предполагает, что именно через территории, которые он контролировал в 2014 году, по маршруту Донецк — Енакиево — Торез — Снежное перегоняли зенитно-ракетный комплекс «Бук». По версии следствия, самолет сбили именно из этого ЗРК, а пуск провели из района города Снежное. Зенитный ракетный комплекс, как утверждает следственная группа, принадлежал российской 53-й зенитно-ракетной бригаде, дислоцированной в Курске.

Bellingcat, MH-17, Игорь Безлер
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