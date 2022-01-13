Боррель заявил о прибытии в Мали российских наемников

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель назвал свершившимся фактом присутствие в Мали частной военной компании «Вагнер».
«Вы знаете, что „Вагнер“ прибывает в Мали. Это — получивший подтверждение факт», — сказал Боррель в четверг на пресс-конференции в Бресте.
Он сообщил, что ситуация в Мали стала одной из тем, поднятых на неформальной встрече глав МИД и министров обороны стран ЕС в этом французском городе.
Перед этим высокопоставленный представитель Минобороны Франции на условиях анонимности сообщил журналистам, что в центральной части Мали действуют 300-400 наемников из России. В тот же день состоялось заседание СБ ООН, в ходе которого США, Великобритания и Франция выразили озабоченность по поводу действующей в Мали «группы Вагнера».
Обострение ситуации вокруг Мали началось с переворота в 2020 году, после которого страны Западной Африки закрыли границы, разорвали дипломатические отношения и ввели экономические санкции против страны, которые поддержали США и Франция.
Евросоюз, прежде всего, Франция, неоднократно выражали озабоченность по поводу нахождения в Мали «группы Вагнера». Однако российская сторона заявляла, что никаких представителей вооруженных сил РФ в Мали нет.
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