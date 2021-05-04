Нуланд приедет в Киев вместе с Блинкеном

Виктория Нуланд, на прошлой неделе утвержденная Сенатом Конгресса США на должность заместителя госсекретаря по политическим делам, будет находиться в Киеве во время визита главы Госдепартамента Энтони Блинкена. Это следует из графика, распространенного в понедельник пресс-службой американского внешнеполитического ведомства.
В настоящий момент Блинкен находится в Лондоне для участия в переговорах министров иностранных дел G7. На прошлой неделе Госдеп сообщил, что после этого — 5-6 мая — Блинкен посетит Украину. Согласно графику Госдепартамента, с 4 по 6 мая Нуланд отправляется в Лондон и Киев. В поездке в Великобританию и в Украину Блинкена также сопровождает исполняющий обязанности помощника госсекретаря США по делам Европы и Евразии Филип Рикер.
Ранее Нуланд была помощником американского госсекретаря по делам Европы и Евразии. С сентября 2013 года по январь 2017 года Нуланд в администрации 44-го президента США Барака Обамы курировала, в частности, вопросы, касающиеся политики в отношении постсоветских государств.
Во время массовых протестов в Киеве в 2014 году, которые привели в итоге к свержению президента Виктора Януковича, Нуланд входила в число западных официальных лиц, публично поддерживавших демонстрантов. Широкую известность получила ее встреча с участниками протестов, во время которой она раздавала печенье.
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