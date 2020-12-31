Украина ведет переговоры и с другими производителями вакцин

Министерство здравоохранения Украины начало обсуждать вопрос поставки вакцин от коронавируса еще в мае. В Минздраве анонсировали подписание новых договоров для поставки вакцин.

Об этом заявил на брифинге министр здравоохранения Украины Максим Степанов.

«Сейчас мы находимся на финальной стадии. Я думаю, что в ближайшие недели у нас будут подписаны договоры с другими компаниями, с другими производителями вакцин», — отметил он.

Он напомнил, что в рамках программы COVAX Украина должна получить 8 млн доз вакцины от коронавируса.

«Мы хотим увеличить количество доз с 8 до 16 млн», — отметил он.

Как сообщалось, что Украина ожидает первые поставки вакцины по программе COVAX в марте 2021 года.

Ранее стало известно о подписании первого контракта на коммерческие поставки вакцины для Украины.