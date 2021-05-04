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Лукашенко пообещал проблемы европейским компаниям в Беларуси

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Лукашенко пообещал проблемы европейским компаниям в Беларуси

Европейские предприятия в Беларуси столкнутся с «проблемами», заявил президент страны Александр Лукашенко во время встречи с премьер-министром Романом Головченко, передает БелТА.

«Не буду тут распространяться, высказывать какие-то мнения, просто скажу, чтобы вы понимали: если европейцы хотят проблем у себя в связи с этими санкциями, они их получат. Больше ничего не буду говорить», — сказал президент.

Он также попросил Головченко подготовить информацию о наиболее крупных европейских предприятиях, работающих в стране по аналогии с тем, «как это было перед американским этим выпендрежем в экономике». «Посмотрим на их работу», — сказал Лукашенко.

После совещания журналисты спросили у Головченко, какие именно иностранные компании в будущем могут затронуть санкции.

«Если до этого дойдет, то мы, конечно, скажем. Но еще раз подчеркну, что мы не хотим действовать так же оголтело, как действуют против нас», — сказал Головченко. По его словам, Минск рассчитывает, что «в политических, деловых кругах на Западе в конечном итоге возобладает здравый смысл» и они прекратят санкционное давление. Говоря о странах, у которых есть «серьезные деловые интересы» в Беларуси, он упомянул Литву, Латвию, Польшу и Украину.

Напомним, что Европейский союз в несколько этапов ввел санкции в отношении ряда высокопоставленных чиновников Беларуси, поддерживающих президента предприятий и бизнесменов. В том числе в списке оказался и сам Лукашенко, а также его сын Виктор. Лукашенко настаивает на том, что выборы прошли легитимно.

В конце апреля правительство Беларуси запретило на полгода ввоз ряда товаров из европейских стран. Под ограничения попали продукция чешского производителя автомобилей Škoda Auto; продукция немецкой компании Liqui Moly, которая производит автомобильные масла, смазочные материалы и присадки, а также бренды немецкого производителя средств по уходу за кожей Beiersdorf AG (Nivea, Eucerin, Tesa, Hanspalast и др.).

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Эти компании в январе объявили об отказе спонсировать чемпионат мира по хоккею, проведение игр которого было запланировано в Минске и Риге с 21 мая по 6 июня 2021 года. Однако в середине января Международная федерация хоккея отказала Беларуси в праве принимать турнир, мотивировав это тем, что в Минске невозможно обеспечить благополучие команд, зрителей и официальных лиц.

Беларусь, санкции
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