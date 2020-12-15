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Степанов обещает бесплатно вакцинировать около 21 млн украинцев

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Степанов обещает бесплатно вакцинировать около 21 млн украинцев

Бесплатно от COVID-19 вакцинируют около 21 млн человек из групп риска, сообщил министр здравоохранения Украины Максим Степанов на пресс-брифинге в Киеве во вторник.

«Министерство здравоохранения разработало четкий план вакцинации и определило группы людей, которых мы обязаны вакцинировать за счет государства. Таких людей почти 21 млн. Мы считаем, что, в первую очередь, необходимо вакцинировать медработников, бойцов ООС, людей, пребывающих в интернатах, домах для людей пожилого возраста, работников образования, Нацполиции, Нацгвардии, людей старше 60 лет, людей с сопутствующими заболеваниями», — сказал он.

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Напомним, в Украине по состоянию на утро вторника зафиксировано 8 416 новых случаев заболевания коронавирусной болезнью Covid-19, выздоровевших — 16 150 человек, умерли 233 пациента.

вакцина, Максим Степанов, коронавирус
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