В двух областях за сутки не сделали ни одной прививки от COVID-19

В течение прошедших суток, 4 мая, в Украине от коронавируса было вакцинировано 3 425 человек, при этом во Львовской и Хмельницкой областях не было сделано ни одной прививки, сообщил министр здравоохранения Максим Степанов.
«3 425 человек привито против COVID-19 за сутки 4 мая 2021 в Украине. 759 434 человека привито с начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 759 432 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 303 человека (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)... Прививание проводилось 73 мобильными бригадами по иммунизации и 356 пунктами прививки», — написал Степанов в Фейсбуке в среду.
Он отметил, что лидерами по количеству привитых за сутки граждан являются Днепропетровская (879 сделанных за сутки прививок), Харьковская (384 вакцинации за сутки) и Киевская (355) области. В Киеве за сутки 4 мая сделали всего 57 прививок.
В остальных же регионах количество вакцинированных за сутки граждан находится в пределах от 20 до 289 человек.
«По состоянию на 4 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записался 514 821 человек», — подчеркнул министр.
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