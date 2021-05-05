Сербия будет платить тем, кто сделает прививку от коронавируса

Власти Сербии планируют ввести поощрение для тех граждан, которые будут вакцинироваться от коронавируса. В частности, такие граждане получат по 3 тысяч сербских динаров (около 30 долларов) от правительства.
Об этом заявил президент Сербии Александр Вучич в эфире сербского канала Pink.
По его словам, все люди старше 16 лет, которые вакцинируются до 31 мая, получат дополнительную финансовую помощь.
«Мы не можем ввести негативные и дискриминационные меры в отношении тех, кто не хочет вакцинироваться, что я считаю очень эгоистичным и безответственным. Поэтому мы приняли решение оказать дополнительную финансовую помощь всем привитым гражданам. Все граждане старше 16 лет, которые привиты одной или двумя дозами вакцины, получат дополнительные 3000 динар (около 30 долларов) от государства», — сказал Вучич.
Также он добавил, что если человек отказался от вакцинации, а после заразился COVID-19, ему планируют отказывать в оплате больничного.
В Сербии уже привили первой дозой около 2 млн человек (все население страны составляет около 7 млн человек).
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