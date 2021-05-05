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Россия заранее готовилась к обвинениям во взрывах на чешских складах

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Россия заранее готовилась к обвинениям во взрывах на чешских складах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что Россия начала опровергать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с такими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.

В интервью изданию Hospodarske Noviny Бероун заявил, что в Москве были готовы к такому развитию событий, а потому еще до выступления Бабиша в социальных сетях начала распространяться информация, в которой говорилось о якобы несостоятельности чешской версии.

Бероун заявил, что считает важным отслеживание информации в социальных сетях, поскольку они являются отражением повседневной жизни. «Иногда через них можно понять, чего ждать в ближайшем будущем», — сказал он.

Глава военной разведки также заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из чешских руководителей планировал скрыть информацию о якобы причастности российских агентов к взрывам в Моравии.

На этой неделе чешское издание Seznam Spravy опубликовало материал со ссылкой на свои источники, в котором говорилось, что Гамачек якобы предлагал Москве не раскрывать информацию о взрывах в Врбетице в обмен на поставки в страну вакцины «Спутник V» и организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Сам Гамачек назвал все это «вздором», пообещав засудить газету.

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Власти Чехии утверждают, что к взрывам боеприпасов на складах в 2014 году могут быть причастны сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В апреле полиция Чехии объявила их в розыск, указав, что, по ее данным, Петров и Боширов в октябре приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край, где находится Врбетице.

Спор вокруг взрывов в Моравии привел к дипломатическому скандалу и массовой высылке дипломатов. Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых Прага обвинила в работе на спецслужбы, Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.

Россия, Чехия
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