Россия заранее готовилась к обвинениям во взрывах на чешских складах

Глава военной разведки Чехии Ян Бероун заявил, что Россия начала опровергать данные о своей причастности к взрывам на военных складах еще до того, как с такими обвинениями выступили глава правительства Андрей Бабиш и вице-премьер Ян Гамачек.
В интервью изданию Hospodarske Noviny Бероун заявил, что в Москве были готовы к такому развитию событий, а потому еще до выступления Бабиша в социальных сетях начала распространяться информация, в которой говорилось о якобы несостоятельности чешской версии.
Бероун заявил, что считает важным отслеживание информации в социальных сетях, поскольку они являются отражением повседневной жизни. «Иногда через них можно понять, чего ждать в ближайшем будущем», — сказал он.
Глава военной разведки также заявил, что у него нет данных о том, что кто-либо из чешских руководителей планировал скрыть информацию о якобы причастности российских агентов к взрывам в Моравии.
На этой неделе чешское издание Seznam Spravy опубликовало материал со ссылкой на свои источники, в котором говорилось, что Гамачек якобы предлагал Москве не раскрывать информацию о взрывах в Врбетице в обмен на поставки в страну вакцины «Спутник V» и организацию встречи Владимира Путина и Джо Байдена в Праге. Сам Гамачек назвал все это «вздором», пообещав засудить газету.
Власти Чехии утверждают, что к взрывам боеприпасов на складах в 2014 году могут быть причастны сотрудники российского ГРУ Александр Петров и Руслан Боширов. В апреле полиция Чехии объявила их в розыск, указав, что, по ее данным, Петров и Боширов в октябре приезжали в Прагу, а затем — в Злинский край, где находится Врбетице.
Спор вокруг взрывов в Моравии привел к дипломатическому скандалу и массовой высылке дипломатов. Чехия выслала 18 российских дипломатов, которых Прага обвинила в работе на спецслужбы, Россия в ответ выслала 20 сотрудников чешской дипмиссии.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016