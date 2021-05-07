Азербайджан планирует вывести своих миротворцев из Афганистана, – Минобороны

Азербайджан планирует вывести из Афганистана свой миротворческий контингент, действующий в составе миссии НАТО «Решительная поддержка», сообщили в Министерстве обороны Азербайджана.
«Мы планируем вывести наших миротворцев из Афганистана», — отметили в ведомстве.
При этом в Минобороны не стали уточнять конкретные сроки вывода азербайджанских миротворцев из Афганистана.
Миротворческая миссия ВС Азербайджана в Афганистане началась 20 ноября 2002 года. В настоящее время в миссии участвуют 120 военнослужащих ВС Азербайджана, включая 2 военных врачей и 6 штабных офицеров азербайджанской армии.
Как сообщал 3 мая телеканал CNN со ссылкой на информированные источники, американское военное командование приступило к выводу войск США из Афганистана. «Менее 100 военных покинули Афганистан, в основном, по воздуху», — говорилось в сообщении.
Администрация президента Джо Байдена обещала начать вывод военных из Афганистана до 1 мая и закончить его к 11 сентября.
В составе сил НАТО в этой стране насчитывается более пяти тысяч военнослужащих.
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