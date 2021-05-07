Азербайджан объявил отбитый у армян город Шуша своей культурной столицей

Президент Азербайджана Ильхам Алиев объявил город Шуша, отбитый у армян во время войны осенью 2020 года, культурной столицей государства.
Об этом сообщается в распоряжении Алиева.
Шуша находилась под контролем непризнанной Нагорно-Карабахской республики с 1992 по 2020 год. В ходе карабахской войны в 2020 году Азербайджан вернул контроль над ней.
«Историко-культурное значение и исключительная духовная ценность города Шуша для азербайджанского народа диктуют необходимость отношения к нему с особым вниманием и чуткостью», — говорится в заявлении Алиева.
По его словам, Азербайджан планирует восстановить исторический облик города и пропагандировать его на международной арене как жемчужину многовековой богатой культуры страны.
Напомним, что в 1988 году населенная преимущественно армянами Нагорно-Карабахская автономная область заявила о выходе из Азербайджанской ССР. В 1991-м регион провозгласил независимость, которую не признало международное сообщество.
Из-за Нагорного Карабаха между Азербайджаном и Арменией началась война, в ходе которой Азербайджан потерял значительную часть своей территории.
В 2020 году в ходе второй войны Азербайджан вернул себе значительную часть территорий, оккупированных Арменией в 90-х.
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