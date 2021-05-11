Войти
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
официально
Шмыгаль назвал условия получения очередного транша от МВФ
Путин решил денонсировать Договор по открытому небу
дружба народов
Путин решил денонсировать Договор по открытому небу

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

За сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса

216
За сутки в 12 регионах Украины не сделали ни одной прививки от коронавируса

В течение прошедших суток в Украине от коронавируса привили 1 004 человека, при этом в 12 регионах не вакцинировали ни одного человека, сообщил министра здравоохранения Максим Степанов.

«1 004 человека привито против COVID-19 за сутки 9 мая 2021 года в Украине. 863 645 человек привито от начала прививочной кампании, из них получили 1 дозу — 863 643 человека, завершили вакцинацию (получили 2 дозы) — 446 человек (из них 2 человека получили 1 дозу за рубежом)», — написал Степанов в Фейсбуке во вторник.

Министр уточнил, что ни одной прививки от коронавируса за прошедшие сутки не сделали в Винницкой, Днепропетровской, Житомирской, Кировоградской, Луганской, Одесской, Харьковской, Херсонской, Хмельницкой, Черкасской и Черниговской областях, а также в городе Киеве.

Лидером же по количеству привитых за прошедшие сутки граждан являются Львовская (470 вакцинаций за сутки), Черновицкая и Тернопольская области (по 90 вакцинаций).

Читайте также: Украина увеличила контракт на поставку вакцин Pfizer до 20 млн доз

В остальных регионах количество вакцинированных за сутки граждан находится в пределах от 10 до 79 человек.

«По состоянию на 9 мая 2021 года в лист ожидания вакцинации от COVID-19 записались 529 431 человек», — резюмировал министр.

вакцинация
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Вторник, 11 мая 2021
Понедельник, 10 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

От любви к «зеленым» до разочарования – один шаг

Инерция президентских выборов больше не действует – именно поэтому рейтинг Зеленского идет вниз (а следом и рейтинг его «сиамского близнеца» в лице «Слуги народа»). Если на волне «головокружения от успехов» партия Зеленского в июле 2019 года получила 43,16%, то, случись новые выборы, сегодня «слуги народа» могут рассчитывать только на 22,1%.
Александр Фомин
Александр Фомин
политический обозреватель

Очарование «новыми лицами» заканчивается, маятник качается в другую сторону

Какие процессы отражают новые политические рейтинги? Как мы помним, два года назад Зеленский и «слуги» пришли к власти, потому что оседлали мощный запрос на приход в политику «новых лиц». Плюс Зеленский выступал в роли «анти-Порошенко» – поэтому многие голосовали за него, только чтобы проголосовать против Порошенко. Но теперь маятник качнулся в другую сторону.
Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Украина для «зеленой» власти – родная страна или рынок сбыта для США?

Снова отличился министр здравоохранения Максим Степанов, написавший в Facebook, что не допустит вакцину «Спутник V» в Украину. «Моя позиция принципиальная и неизменная: «Спутника» в Украине не будет», - заявил министр на своей странице в Facebook. И это заявляет представитель «зеленой» власти, провалившей вакцинацию!
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016