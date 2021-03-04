Премьер назвал 5 ключевых условия МВФ для получения денег

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль заявляет о пяти ключевых вопросах в переговорах с Международным валютным фондом (МВФ) и рассчитывает на staff level agreement для второго транша до июня.
«Осталось пять ключевых пунктов в работе с МВФ: снять в конце марта верхнюю границу цены на газ в 6,99 грн/куб, согласование макропоказателей на 2022-2023 годы... и три ключевых вопроса — судебная реформа (закон о Высшем совете правосудия), закон об усилении уголовной ответственности за незаполнение декларации или заполнение ее не должным образом, а также закон о НАБУ — о назначении главы и его легитимизации в соответствии с Конституцией», — сказал он в ходе пресс-конференции в Киеве в четверг.
Он подчеркнул, что последние три вопроса лежат в плоскости компетенций Верховной Рады.
«Мы с МВФ оптимистически смотрим в будущее. У нас есть время, по крайней мере, до марта, пока не закончится период ограниченной цены газа для населения. У нас есть время до июня — следующая точка, когда нам нужно, как минимум, прийти к подписанию SLA», — отметил он.
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