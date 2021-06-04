Бердянск планируют сделать центром постковидной реабилитации, - городской голова

Местные власти Бердянска готовят программу, по которой город станет центром посковидной реабилитации в Украине, сообщил городской голова Бердянска Валерий Баранов в ходе пресс-конференции в Киеве в пятницу.

«Совместно с американскими партнерами мы разрабатываем концепцию, чтобы Бердянск стал центром постковидной реабилитации. Для этого есть большая программа, которую мы презентуем осенью», — сказал он.

"Мы также создаем концепцию развития территории, которую презентуем через несколько недель. Будет проект, какого в Украине еще никто не видел. Это будет территория с отелями, в том числе пятизвездочными, с казино, спортивными, культурными, парковыми зонами",- добавил мэр.

Баранов отметил, что в городе работает более 80 отелей разного уровня, очень много частных гостиниц, восемь детских оздоровительных лагерей.

"Делается реконструкция приемного отделения и планируется установка ангиографа",- добавил он.

Помимо этого, местная власть планирует возродить фестивальное движение, в том числе организовать большой музыкальный фестиваль на День независимости.