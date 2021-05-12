В «оранжевой» зоне карантина остались две последние области

В «оранжевой» зоне остались только две области — почти вся Украина перешла в «желтую» зону карантина, сообщает Министерство здравоохранения. «Красных» зон в стране нет.

В «желтую» перевели сразу шесть областей — Волынскую, Донецкую, Житомирскую, Кировоградскую, Луганскую и Тернопольскую, а в «оранжевой» зоне остались только Николаевская и Черкасская области.

Также в Украине только в Николаевской и Черкасской областях превышена норма по коэффициенту выявления случаев инфицирования. Все остальные регионы отвечают всем другим показателям по COVID. При этом Киев и еще восемь областей уже соответствуют «зеленой» зоне по уровню эпидемической опасности.

Премьер-министр Денис Шмыгаль ранее заявлял, что адаптивный карантин в Украине дает свои результаты. Сейчас он введен до 30 июня. Вероятно его продолжат до августа. Но если правительству удастся ко Дню Независимости вакцинировать большинство людей, то там начнут искать варианты смягчения карантина.