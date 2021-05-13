Войти
Украина и Франция заключили соглашений более чем на 1,3 млрд евро
дружба народов
Украина и Франция заключили соглашений более чем на 1,3 млрд евро
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт
официально
Зеленский отреагировал на палестино-израильский конфликт

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

столица
RSS

В столичной мэрии продолжаются обыски, о подозрении сообщено 11 лицам

299
В столичной мэрии продолжаются обыски, о подозрении сообщено 11 лицам

Сотрудники правоохранительных органов проводят обыски в департаменте градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, сообщает пресс-служба Киевской городской прокуратуры в четверг.

«Киевская городская прокуратура совместно с Управлением стратегических расследований в Киеве ДСР НП Украина проводит обыски в Департаменте градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), руководителей Департамента и „связанных“ лиц в рамках уголовного производства, начатого по фактам злоупотребления служебным положением при согласовании и выдаче документов разрешительного характера», — говорится в сообщении.

Уточняется, что в ходе досудебного расследования проверяются факты вероятного злоупотребления служебным положением отдельных должностных лиц департамента градостроительства и архитектуры, а также ряда физических и юридических лиц, деятельность которых связана с предоставлением услуг в сфере градостроительства и архитектуры, при рассмотрении заявлений и выдаче градостроительных условий и ограничений на проведение работ по строительству или реконструкции объектов недвижимости на территории Киева и других документов разрешительного характера.

«13 мая 2021 года на основании постановлений суда в помещениях департамента градостроительства и архитектуры исполнительного органа Киевского городского совета (КГГА) и по месту жительства руководителей департамента и „связанных“ лиц проводятся обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений», — сообщают правоохранители.

Позже они добавили, что на сегодняшний день по результатам проведенных следственных действий уведомления о подозрении вручены уже 11 лицам, в том числе действующим работникам департаментов КГГА, коммунальных и подрядных предприятий, в том числе и руководителям.

Ранее в этот день сообщалось о проведении столичными правоохранителями обысков у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств от субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов Киева.

Киевская городская прокуратура 12 мая сообщила об обысках в нескольких департаментах КГГА и коммунальных предприятиях сразу по шести не связанным между собой уголовным делам, в ряде из них — с налоговой полицией, в ряде — с Нацполицией.

Согласно данным прокуратуры, в частности, обыски в департаменте социальной политики КГГА прошли по делу, начатому по факту завладения 13,5 млн грн бюджетных средств в результате заключенных в 2017-2019 гг. договоров с неназванным предприятием на закупку средств личной гигиены по завышенным ценам.

Помимо этого, следственные мероприятия состоялись в КП «Киевгорсвет» и подрядных предприятиях в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по замене освещения в столице на сумму более 12 млн грн.

Обыски также прошли в «Киевзеленстрое», КП «Спецжилфонд», «Киеавтодоре», «Киевском институте земельных отношений».

Читайте также: В Украине с начала года подорожали овощи и подсолнечное масло

Помимо этого, об обысках прокуратуры и других правоохранителей в своей квартире и квартире бывшей супруги, с которой он разведен более 20 лет, сообщил глава исполкома партии «УДАР Виталия Кличко», экс-народный депутат Артур Палатный.

Мэр Киева Виталий Кличко назвал обыски на коммунальных предприятиях давлением на столичную власть и подавлением местного самоуправления, а также личным давлением на него.

КГГА, обыски
Версия для печати
Материалы по теме
Завантаження...
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 13 мая 2021
Среда, 12 мая 2021
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Елена Броницкая
Елена Броницкая
политический эксперт

Надавить на тормоз. Как на Банковой пытаются затормозить снижение рейтинга Зеленского и «Слуги народа»

Действующая власть постоянно «пудрит мозги» украинцам, чтобы с помощью различных манипуляций отвлекать от настоящих социальных проблем, волнующих миллионы наших сограждан. То со всех экранов телевизоров нам трубят о победоносных решениях и санкциях против контрабандистов, то рапортуют о закрытии оппозиционных телеканалов NewsOne, «112 Украина» и ZiK. И хотя такие действия создают удачный информационный шум и выглядят как захватывающий экшн, однако они так и не решает главного вызова, который стоит перед Владимиром Александровичем - сохранение собственного рейтинга и поддержки избирателей.
Питер Диамандис
Питер Диамандис
футуролог, основатель Singularity University

Как образ мышления помогает продлить жизнь

Ученые считают, что продолжительность жизни зависит от многих факторов - генетики, привычек человека, образа жизни, качества медицины, но основатель Singularity University и фонда поддержки инноваций X-Prize Питер Диамандис уверен - не менее важный ключ к долголетию кроется в правильном мышлении. В своем блоге он рассказывает, что такое «мышление долголетия» и как увеличить продолжительность жизни, изменив сознание.
Михаил Шпир
Михаил Шпир
политтехнолог

Чуть помедленнее, кони беспредела, чуть помедленнее…

Обыски дома у Медведчука войдут в историю как пример того, что Зеленский и компания нарушили негласный кодекс чести украинской политики. Говоря по-модному, пересекли «красные линии». А за это потом прилетит бумеранг. И больно ударит не только по Зеленскому, но и по всей постмайданной братве.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016