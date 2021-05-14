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Новые санкции СНБО: против «воров в законе» и жителей Конча-Заспы

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Новые санкции СНБО: против «воров в законе» и жителей Конча-Заспы

Завершилось очередное заседание СНБО. Его результатами стали важные решения для страны и, вероятно, сердечные приступы для лиц, которые годами действовали против нее и народа. Об этом сообщается в Телеграм-канале Владимира Зеленского.

Так, после принятия соответствующего закона применены персональные санкции против 557 «воров в законе». Также санкции коснулись 111 иностранцев, которые являются криминальными авторитетами.

К иностранцам, которые попали в санкционный список СНБО, по словам Зеленского, будут применены следующие ограничения:

  • блокировка активов;
  • запрет въезда;
  • невозможность приобретения гражданства;
  • принудительное выдворение.

Как отметил глава государства, часть этих людей сейчас находятся за пределами Украины.

«Одним словом, тем, кто не в Украине, — нечего бояться, а тем, кто в Украине, — нечего приезжать. Мы гостеприимная страна, но не для 111 иностранцев. Это криминальные авторитеты. Мы не говорим вам до свидания, мы говорим — прощайте», — сказал он.

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Кроме того, отмечается, что на заседании СНБО поставили вопрос государственных земель и домов в Конча-Заспе и Пуще-Водице, которыми во времена предыдущего Президента за символическую плату начала пользоваться ряд «непонятных лиц».

«Сегодня мы затронули важный вопрос — это государственные земли и дома в Конча-Заспе и Пуще-Водице. В общем, речь идет о почти 400 гектар заповедной земли и больше 100 государственных зданий и дач», — сказал Зеленский.

По его словам, в конце 2014 года, при бывшем президенте Украины постановлением правительства был утвержден перечень лиц, которые имеют право на льготное проживание. «Это, на первый взгляд, выглядит неплохо, но на самом деле — легализовало пребывание на этих землях и в резиденциях за очень символическую плату непонятных лиц», — уточнил глава государства.

Среди таких лиц — бывшие судьи, прокуроры, правоохранители, таможенники, налоговики. «Люди с фамилиями, например, Пескун, Ландик, Васюник. Министры при Януковиче, например, Табачник и Богатырева. Вице-премьер при Порошенко Зубко и даже директор департамента корпорации „Богдан“ Александр Ильин», — уточнил Зеленский.

Он подчеркнул, что эти и ряд других людей получили договоры на пользование зданиями, сделали там ремонт и им даже возместили эти расходы в размере 50%. «Сегодня мной поставлена ​​задача провести полный аудит земель и резиденций Конча-Заспы и Пущи-Водицы, установить полный перечень лиц, которые там проживают, при каких условиях они получили это право. То есть всю необходимую информацию, после которой нами будет начато большое переселение этих народов», — резюмировал глава государства.

СНБО, вор в законе
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