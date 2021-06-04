В СНБО уверяют, что после введения санкций Украину покинули все «воры в законе»

Все так называемые «воры в законе» покинули территорию Украины после введения санкций против представителей организованной преступности, однако на территории страны остается еще часть «криминальных авторитетов», сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов.

«Мы (на заседании СНБО) принимаем отчеты об исполнении решений, которые мы принимали ранее. Сегодня был отчет Министерства внутренних дел, министра Авакова, о результате решения СНБО от 14 мая 2021 года о применении персональных специальных ограничительных санкций, то, что журналисты окрестили санкциями к ворам в законе и криминальным авторитетам», — сказал Данилов на брифинге по итогам заседания СНБО в пятницу.

Он показал отчет от полиции, согласно которому в начале года в Украине находилось 34 т.н. «вора в законе». «На сегодня у нас таких людей есть ноль. После решения Совета нацбезопасности их было 17, сегодня ни одного преступника под этими атрибутами в нашей стране нет», — подчеркнул секретарь СНБО.

По словам Данилова, в Украине в начале года было также 111 т.н. «криминальных авторитетов». «Осталось 42, в отношении которых сегодня продолжается процедура выдворения из нашей страны, 36 уже отправились по месту своего желания и 33 находятся под следствием... Министр считает, что в ближайшее время они закончат по этим 42 людям, и у нас также будет ноль».

Он подчеркнул, что в санкционный список не пропал «ни один случайный человек» и он верифицируется, при чем не только на территории Украины. «Все люди, попадающие в списки, они попадают за совершение тех или иных преступлений», — сказал Данилов.