Из Украины депортировали криминального авторитета из списка СНБО

Сотрудники Департамента стратегических расследований Национальной полиции Украины совместно с Государственной миграционной службой в пятницу, 25 июня, принудительно вернули в страну происхождения «криминального авторитета», который был включен в санкционный список Совета нацбезопасности и обороны как человек, который своими действиями может представлять угрозу для национальной безопасности государства и граждан.

«42-летнего неоднократно судимого гражданина Грузии по прозвищу „Вато Кипиани“ ранее уже задерживали правоохранители других стран за совершение тяжких преступлений, в том числе и убийства. В Украине он представлял интересы влиятельных в преступном мире российских и грузинских „воров в законе“, контролировал группировки, которые занимаются вымогательством и кражами средств, и непосредственно отвечал за организацию преступных собраний», — указывается в сообщении Департамента в соцсети Facebook.

В рамках системной борьбы с распространением в Украине преступного влияния представителями криминалитета правоохранители принудительно вернули «Вато Кипиани» в страну его происхождения, запретив ему въезд на территорию государства.