Новая партия Pfizer пойдет на вакцинацию учителей и воспитателей детсадов

Поставки вакцины Pfizer в Украине ожидаются на следующей неделе. В конце мая препарат развезут в регионы, где будут вакцинировать педагогов.
Об этом заявил главный санврач страны Виктор Ляшко во время разговора с журналистами 15 мая, передает РБК-Украина.
Он сообщил, что поставки 473 850 доз Pfizer ожидаются в рамках глобальной инициативы COVAX.
«Они будут проходить на следующей неделе, начиная со вторника, но не одной поставкой, а в течение 3-4 дней. Растворитель к этой партии придет в последней поставке. С понедельника 24 мая их начнут развозить в регионы и вакцинировать ими», — сказал главный санврач.
По словам Ляшко, большая часть этих вакцин пойдет на вакцинацию педагогов первой и второй дозой — работников детсадов, школ, вузов. Минздрав хочет провакцинировать педагогов до начала учебного года.
Еще 95 тысяч доз из этих поставок пойдут для иммунизации людей с I и II этапов вакцинации.
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