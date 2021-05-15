Черкасская область снова попала в «оранжевую» зону карантина

В Черкасской области 14 мая превышен коэффициент выявление случаев инфицирования. Этот показатель достиг уровня «оранжевой» зоны эпидемиологической опасности.

Об этом свидетельствуют данные Министерства здравоохранения.

В Черкасской области коэффициент выявления новых случаев составляет 20,8% при норме не более 20%.

Так, регион стал вторым после Николаевской области, который за последнее время снова достиг показателей «оранжевой» зоны. При этом в Николаевской области за вчера коэффициент выявления новых случаев коронавируса снизился до 19,3%.

Сейчас девять регионов отвечают «зеленой» зоне по проценту от эпидемического порога: Киев, Винницкая, Закарпатская, Киевская, Львовская, Николаевская, Полтавская, Хмельницкая и Черниговская области.

13 мая Николаевскую и Черкасскую области перевели в «желтую» зону карантина. Они оставались последними регионами в «оранжевой» зоне.

«Оранжевая» зона является предупредительной. Новых ограничений в ней не вводится.