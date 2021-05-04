Черкасская область может вернуться в «красную» зону карантина

В Украине могут расширить «красную» зону карантина. В эту зону может попасть Черкасская область.
Об этом свидетельствуют данные карты Минздрава по ситуации с коронавирусом в регионах.
Как отмечается, в Черкасской области превышают показатель новых случаев коронавируса, а также два дня подряд — уровень госпитализаций.
Всего уровень госпитализаций превышает в 8 областях: Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Луганской, Сумской, Хмельницкой, Черкасской, Черниговской.
В «красной» зоне карантина, по состоянию на сегодня, находятся 7 областей: Житомирская, Запорожская, Полтавская, Сумская, Харьковская, Хмельницкая и Черниговская. В «оранжевой» зоне 8 областей, а в «желтой» — 9 регионов и Киев.
Отметим, в Украине за минувшие сутки выявили 2472 новых случая коронавируса. Больше всего новых заражений в Донецкой, Черкасской и Днепропетровской областях.
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