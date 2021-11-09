В еще одной области вводят «красную» зону по COVID-19

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ ЧС) на заседании во вторник, 9 ноября, приняла решение о переводе Черкасской области в «красную» зону эпидемиологической опасности, сообщил министр Кабинета министров Олег Немчинов.

«Государственная комиссия решила установить с 00 часов 00 минут 12 ноября 2021 года „красный“ уровень эпидемической опасности на территории Черкасской области», — написал Немчинов в телеграмм-канале.

Отмечается, что «красный» уровень эпидемической опасности предусматривает ряд ограничений. В частности, запрещается работа заведений общественного питания, ТРЦ, непродовольственных рынков и магазинов, проведение массовых мероприятий. При этом ограничения не действуют, если 100% сотрудников и посетителей учреждений и мероприятий вакцинированы.

Также на полностью вакцинированных граждан не действуют ограничения, установленные для межрегионального транспортного сообщения.

Черкасская область стала 18-м регионом Украины, в котором установлен «красный» уровень эпидопасности. Ранее максимальный уровень был установлен в Киеве и Киевской области, а также в Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Ивано-Франковской, Луганской, Львовской, Николаевской, Одесской, Ровенской, Сумской, Херсонской, Хмельницкой и Черниговской областях.

В зоне риска также находятся Винницкая и Харьковская области. В «желтой» зоне остаются только Кировоградская и Тернопольская области.