Рада провалила законопроект с поправками в госбюджет-2020

Верховная Рада отклонила законопроект с поправками в государственный бюджет на 2020 год, соответствующее решение на внеочередном заседании парламента поддержали 223 народных депутатов при необходимых 226-ти голосах.

Парламент отправил законопроект на доработку в комитет и сократил сроки его подготовки.