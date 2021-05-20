В российском МИД прокомментировали вышиванку Зеленского

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала крой рубахи, которую президент Украины Владимир Зеленский надел на День вышиванки, и разъяснила, почему разрез на этой одежде располагался не посередине груди.
«Все смешалось в доме Зеленского. Владимир Александрович, отметить „день вышиванки“ в косоворотке — бесценно. (Академик) Дмитрий Лихачев считал, что ее разрез не случайно расположен не посередине груди, а смещен в сторону. Это было нужно для того, чтобы цепочка и нательный крест не вываливались наружу», — написала Захарова в своем аккаунте в Facebook.
Зеленский в День вышиванки, который отмечается в Украине 20 мая, опубликовал в своем аккаунте в Instagram фото, на котором они вместе с супругой Еленой Зеленской запечатлены в национальной одежде. Однако пользователи сети обратили внимание на схожесть костюма Зеленского с русской косовороткой. Со своей стороны, создавший рубаху для президента дизайнер Артем Климчук говорил, что брал за образец региональный костюм, характерный для Екатеринославщины — современной Днепропетровской области, малой родины главы государства.
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