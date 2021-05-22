Virgin Galactiс запустила в тестовом режиме корабль для космических туристов

Пилотируемый космический корабль SpaceShipTwo Unity аэрокосмической компании Virgin Galactiс стартовал 22 мая с космопорта «Америка» в американском штате Нью-Мексико. Текстовая трансляция ведется на странице компании в Twitter.
«Сегодня чудесный день для космоса», — отметили в Virgin Galactiс перед запуском.
Согласно плану, самолет-носитель VMS Eve должен поднять космический корабль SpaceShipTwo Unity на высоту 13 км (44 тыс. футов) и отпустить в свободное планирование.
На борту космического корабля находятся два пилота. Компания предупредила, что успех теста будет зависеть от технических проверок оборудования и погоды. Если полет пройдет успешно, то Virgin Galactiс останется провести всего три тестовых полета перед первым коммерческим запуском.
Один из тестовых полетов космического корабля Virgin Galactic провалился в декабре 2020 года. Тогда бортовой компьютер остановил зажигание ракетного двигателя.
Virgin Galactiс 20 мая сообщила о завершении технического обслуживания самолета-носителя VMS Eve и объявила, что тестовый полет состоится 22 мая. На этом фоне акции компании выросли на 20,15% на премаркете Нью-Йоркской фондовой биржи — с $17,27 до $20,75.
Virgin Galactic — первая в мире публичная компания из сферы космического туризма. В ноябре 2020 года компания анонсировала, что в конце I квартала 2021 года на корабле полетит отправится основатель корпорации Virgin Group Ричард Брэнсон, после чего запустят продажу билетов.
Ранее компания уже продала 600 билетов на полет в космос стоимостью $250 тыс. каждый. Однако продажу пришлось приостановить в 2014 году из-за гибели в авиакатастрофе пилота-испытателя.
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