Новинки Google: видеосвязь в 3D и «умный» голосовой помощник

С 18 по 20 мая проходила ежегодная конференция разработчиков Google I/O. Разбираем, что интересного представили на мероприятии.

Android 12

Google показала бета-версию операционной системы Android 12. Компания напомнила, что сегодня в мире насчитывается 3 млрд активных устройств на этой ОС.

По словам вице-президента Google по Android и Google Play Самира Самата, новую версию будет отличать скорость — Android 12 работает до 22% быстрее предшественника из-за оптимизации использования центрального процессора устройства.

Новая версия ОС будет отличаться дизайном. В Android 12 изменилось оформление иконок, появилась плавная анимация, а цветовая палитра задействует пастельные цвета. Все элементы управления стали более крупными и округлыми, а их цвет можно подобрать в тон обоев экрана.

Кроме того, Android 12 станет более персонализированным. В него интегрировали новый дизайн-код Material You. Он будет автоматически внедрять «стили пользователя». Так, если владелец смартфона решит сменить обои, то система создаст пользовательскую палитру цветов для темы Android.

Важное обновление касается настроек приватности. Если пользователь захочет включить камеру и микрофон устройства, то в правой части экрана появится зеленый значок. Кроме того, пользователь сможет выставлять приблизительную геолокацию вместо точной и устанавливать разрешения на использование Bluetooth.

Google объявила о начале интеграции Android 12 для совместной работы с другими устройствами. Смартфон можно будет использовать вместо пультов управления к ТВ-приставкам на Android, а в ОС появилась поддержка функции цифровых ключей для автомобиля Digital Car Key. Таким образом, закрыть свой автомобиль можно будет с помощью смартфона. Пока эта функция будет доступна только на смартфонах Pixel и некоторых моделях Samsung Galaxy.

Первая публичная бета-версия Android 12 также пока доступна только для смартфонов серии Pixel, начиная с модели Pixel 3 и некоторых моделей Asus, Sharp, OnePlus, OPPO, Xiaomi, Realme, Techno, TCL, Vivo и ZTE. Финальная версия Android 12 ожидается осенью 2021 года.

Проект Starline

Компания Google рассказала о проекте Starline, который она реализует уже несколько лет. Суть проекта заключается в том, чтобы организовать максимально приближенное к живому дистанционное общение. Для этого используются камеры с высоким разрешением и специальные датчики глубины, которые считывают параметры собеседника или демонстрируемого объекта, а затем создает его подробную 3D-модель в реальном времени. Прямо в момент общения человек видит на специальном дисплее объемную проекцию своего собеседника в натуральную величину.

Пока технология доступна лишь сотрудникам компании, но к концу года Google обещает это исправить.

«Умный» голосовой помощник

В рамках проекта LaMDA Google разработала голосового ассистента, который со временем сможет стать полноценным собеседником, будет вести диалог и не использовать заученные фразы. Кроме того, LaMDA сможет реагировать на запросы, которые, к примеру, содержат картинки или мелодии.

Обновленного помощника включат в Google Assistant, Search и Workspace.

Инклюзивная камера

Google пытается сделать свою камеру Android «умнее», внедряя поддержку различных тонов кожи и типов волос. Это позволит камере регулировать уровень необходимого освещения на фото. Функцию планируют внедрить уже осенью 2021 года.

Между тем в Google Photo появилась функция Locked Folder, которая позволит перемещать отдельные снимки в папку под паролем. Кроме того, приложение сможет создавать анимацию из фотографий. Однако эта функция будет доступна только платным подписчикам Google Photo.

Безопасные карты

Google Maps теперь будут показывать безопасные маршруты. Функция на базе искусственного интеллекта и инструмент дополненной реальности Live View будут определять дорожные и погодные условия, которые могут повлиять на время в пути, а также загруженность магазинов или кафе. Карты станут более детализированными — со светофорами и пешеходными переходами.

Google Workspace

Google также представила обновления в интерактивной площадке для совместной работы в группе Google Workspace. Площадка обеспечивает интеграцию с сервисами Google: есть возможность вставить документ или таблицу, либо провести видеоконференцию. Google Meet интегрирован в Google Docs, чтобы общаться прямо во время совместной работы. Google Docs, в свою очередь, интегрирован в веб-версию Google Chat, что позволяет редактировать документы прямо в Gmail.

Теперь можно упоминать человека через @, а также создавать документы без страниц. Кроме того, появилась возможность использовать эмодзи для быстрых реакций в режиме командной работы, а также обновились языковые рекомендации.

Компания обещает, что в Workspace будут работать корректор изображения и система шумоподавления.

Тесты на меланому и туберкулез

Google анонсировала телемедицинское приложение Derm Assist на базе искусственного интеллекта. Каждый его пользователь сможет получить больше информации о состоянии кожи, сделав всего три снимка кожи, волос или ногтей под разными углами, а также ответив на несколько вопросов. Сервис в ответ выдает список возможных совпадений с заболеваниями. Модель будет учитывать возраст, пол, расу, тип кожи и другие факторы, которые могут повлиять на результаты. Запуск в ЕС запланирован во второй половине года.

Другой инструмент Google на базе ИИ позволит выявлять людей с признаками туберкулеза для последующего тестирования. Он использует систему глубокого обучения, которая может идентифицировать пациентов на основе рентгеновских снимков грудной клетки.

Квантовый компьютер будущего

Google намерена создать универсальный коммерческий квантовый компьютер к 2029 году. В Калифорнии уже строят кампус Quantum AI, где расположится первый центр квантовой обработки данных, лаборатории по испытанию нового оборудования, а также производство чипов для квантовых процессоров.

Корпорация активно переходит на альтернативную энергетику и к 2030 году собирается полностью отказаться от выбросов углерода. В кампусе Quantum AI сконструировали первую в своем роде «солнечную кожу» из 90 тыс. серебряных солнечных панелей.

Источник