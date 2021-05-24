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В Киеве ночью столкнулись фура и легковушка, есть жертвы

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В Киеве ночью столкнулись фура и легковушка, есть жертвы

В Святошинском районе Киева ночью 24 мая произошло ДТП с участием грузовика DAF и легкового автомобиля Volkswagen Passat, в результате которого начался пожар, сообщает Государственная служба Украины по чрезвычайным ситуациям.

«24 мая в 1:34 в оперативно-координационный центр ГУ ГСЧС Украины в Киеве поступило сообщение о дорожно-транспортном происшествии, которое произошло на 19 километре Брест-Литовского шоссе, в Святошинском районе столицы (...) По прибытию к месту происшествия, во время проведения разведки, спасатели установили, что в результате столкновения грузовика DAF и легкового автомобиля Volkswagen Passat загорелись оба автомобиля, а также груз, который перевозил фура», — указывается в сообщении.

Пожар, охвативший площадь 70 кв. м, был локализирован в 02:15 и ликвидирован в 03:00.

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Водитель грузовика, 1971 года рождения, был госпитализирован в реанимационное отделение Киевской городской клинической больницы скорой медицинской помощи с ожогом дыхательных путей, отравлением продуктами горения, а также ожогами левой верхней конечности и ожогом лица 1-2 степени.

Также с помощью бензореза и гидравлического инструмента спасатели достали из легковушки два тела без признаков жизни. Пешеход, предварительно 1971 года рождения, который пересекал дорогу, погиб на месте.

ДТП
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