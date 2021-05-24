Акции Virgin Galactic подорожали на треть после успешного испытательного полета

После открытия американского премаркета 24 мая акции Virgin Galactic выросли на 31,23% (по состоянию на 11:15 по Киеву). Об этом свидетельствуют данные Investing.com. Стоимость бумаг компании Ричарда Брэнсона подскочила до $27,65 за штуку. В пятницу, 21 мая, акции Virgin Galactic завершили торги на отметке $21,07.

22 мая космический корабль Virgin Galactic SpaceShipTwo совершил испытательный полет. Он позволит компании вернуться к заявленному графику запусков, который включает полет основателя компании Ричарда Брэнсона в космос уже этим летом, а также возобновить продажу билетов на туристические рейсы, отмечает Bloomberg.

Полет стал первым удачным испытанием с февраля 2019 года.