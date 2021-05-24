Ryanair назвала посадку борта в Минске пиратством при поддержке государства

Глава ирландского лоукостера Ryanair Майкл О’Лири назвал инцидент с самолетом компании, который в воскресенье был перенаправлен в Минск, «угоном, совершённом при поддержке государства».
«Это был случай угона, поддерживаемого государством... пиратства при поддержке государства», — сказал О’Лири в эфире радиостанции NewsTalk. При этом он отметил, что пока не может говорить об инциденте подробно, так как данной историей сейчас занимаются власти ЕС и НАТО.
«Мы опрашиваем наш экипаж, который проделал феноменальную работу по выводу этого самолета и почти всех пассажиров из Минска через шесть часов», — заявил глава компании. По его словам, инцидент был «очень пугающим» для пассажиров и экипажа, поскольку они находились под вооруженной охраной, а их сумки обыскивали.
Летевший из Афин в Вильнюс 23 мая самолет Ryanair экстренно сел в минском аэропорту якобы из-за сообщения о минировании. Этим самолетом летел Роман Протасевич, основатель Telegram-канала Nexta, признанного в Беларуси экстремистским. При проверке документов в минском аэропорту Протасевича задержали. Против него возбуждено уголовное дело по нескольким статьям, включая статью «организация массовых беспорядков». Ему может грозить вплоть до 15 лет лишения свободы.
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