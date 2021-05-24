Боррель назвал инцидент с самолетом Ryanair в Беларуси «актом пиратства»

Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности подчеркнул, что на намеченном саммите глав государств и правительств ЕС уделят «приоритетное внимание отношениям с Беларусью»
Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель назвал инцидент с экстренной посадкой в Минске самолета ирландской авиакомпании Ryanair «актом пиратства». Соответствующее мнение глава дипломатии Евросоюза выразил в понедельник в интервью радиостанции Onda Cero.
«Это похищение, акт пиратства, совершенный государством, что является крайне серьезным инцидентом», — считает Боррель. По его словам, на намеченном саммите глав государств и правительств ЕС будет уделено "приоритетное внимание отношениям с Беларусью.
Самолет ирландской бюджетной авиакомпании Ryanair, следовавший по маршруту Афины — Вильнюс, 23 мая был посажен в аэропорту Минска после сообщения о взрывном устройстве на борту. Информация о минировании не подтвердилась. На борту данного самолета находился разыскиваемый властями один из основателей признанного в стране экстремистским телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич. Он задержан сотрудниками правоохранительных органов.
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