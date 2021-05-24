ЕС может признать небезопасным воздушное пространство Беларуси

Санкции со стороны Евросоюза в отношении Беларуси в ответ на инцидент с посадкой самолета ирландской авиакомпании Ryanair в Минске могут включать в себя признание небезопасным воздушного пространства страны. Об этом сообщила в понедельник британская газета Financial Times со ссылкой на неназванных дипломатов ЕС.

По информации издания, среди возможных рестирктивных мер Брюсселя также рассматривается запрет самолетам белорусской национальной авиакомпании «Белавиа» приземляться в аэропортах ЕС, расширение запретов на въезд в Евросоюз и заморозку активов, которые уже применяются в отношении десятков белорусских чиновников. Как уточняет Financial Times, эта тема будет обсуждаться на стартующем в понедельник в Брюсселе саммите ЕС.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на источник сообщило, что Евросоюз может запретить наземные транзитные перевозки через Беларусь в страны сообщества.