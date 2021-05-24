Шмыгаль назначил на завтра внеочередное заседание Кабмина для решения вопроса об авиасообщении с Беларусью

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль во вторник, 25 мая, собирает внеочередное заседание правительства для рассмотрения вопроса о полном прекращении авиасообщении с Республикой Беларусь.

Соответствующее заявление Шмыгаль сделал в своем Телеграмм-канале в понедельник.

«По поручению президента Украины Владимира Зеленского во вторник, 25 мая, собираю внеочередное заседание правительства, где будет рассмотрен вопрос о авиасообщение между Украиной и Беларусью», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Министерство иностранных дел и Министерство инфраструктуры уже готовят пакет соответствующих решений.

«Украина должным образом отреагирует на ситуацию принудительной посадки пассажирского самолета компании Ryanair в аэропорту Минска», — резюмировал Шмыгаль.

Как сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский поручил правительству подготовить решение о прекращении авиасообщения между Украиной и Беларусью в связи с событиями, произошедшими в аэропорту Минска 23 мая.