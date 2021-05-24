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Самолеты латвийской airBaltic пока не будут летать над Беларусью

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Самолеты латвийской airBaltic пока не будут летать над Беларусью

Самолеты латвийской авиакомпании «airBaltic» в ближайшее время будут избегать пересечения воздушного пространства Беларуси, сообщает в понедельник агентство BNS со ссылкой на заявление авиакомпании.

Накануне, как только была получена информация о перенаправленном в Минск рейсе авиакомпании Ryanair, «airBaltic» незамедлительно приняла решение, что ее самолеты не будут входить в воздушное пространство Беларуси, пока ситуация не прояснится.

В «airBaltic» подчеркнули, что безопасность и здоровье пассажиров и сотрудников — приоритет авиакомпании.

Согласно сообщению, «airBaltic» действовала в соответствии с рекомендованными Европейским агентством авиационной безопасности мерами предосторожности при выполнении полетов над Беларусью. «airBaltic» распорядилась, чтобы самолеты, следовавшие рейсами BT410 из Риги в Одессу (Украина) и BT724 из Риги в Тбилиси (Грузия), не входили в воздушное пространство этой страны.

23 мая в аэропорту Минска был экстренно посажен самолет ирландской авиакомпании Ryanair, следовавший из Афин в Вильнюс через воздушное пространство Беларуси. Поводом для посадки стал сигнал о минировании лайнера, который потом не подтвердился. Самолет сопровождался белорусским истребителем МиГ-29. На борту самолета находился редактор внесенного Минском в список «экстремистских» телеграм-канала «Беларусь головного мозга», бывший редактор признанного в Беларуси «экстремистским» телеграм-канала NEXTA Роман Протасевич и его подруга, гражданка РФ, студентка вильнюсского Европейского гуманитарного университета София Сапега. Их задержали белорусские власти.

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В ЕС и США назвали принудительное приземление в Минске лайнера Ryanair неприемлемым шагом, потребовав освобождения Протасевича.

Беларусь, airBaltic, Роман Протасевич
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